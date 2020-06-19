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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 21:41

الهند.. أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الهند.. أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
وبهذه الحصيلة الجديدة، يبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في الهند 382 ألف و492 مصابا، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة ليصل إلى 12 ألفا و616 حالة وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر" العالمي.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، فقط من حيث إجمالي عدد المصابين وسجلت حالات إصابة أكثر بأربعة أمثال من الصين، التي بها عدد مماثل من السكان تقريبا، والتي كانت أول بلد ظهر به الفيروس أواخر العام الماضي.

وعلى الرغم من استمرار تزايد الإصابات، رفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الثامن من يونيو الجاري، معظم القيود التي كانت جزءا من إجراءات للعزل العام طبقت على مستوى البلاد على مدى نحو 3 أشهر.

من جهتها، فرضت ولاية تاميل نادو بجنوب الهند اليوم الجمعة، إجراءات العزل العام مع تشديد القيود في مدينة تشيناي والمناطق المحيطة بها حتى نهاية الشهر الحالي.

وبدت الشوارع في تشيناي، والتي تعرف "بديترويت الهند"، نظرا لشهرتها في مجال صناعة السيارات، خالية إلى حد كبير مع إغلاق معظم المحال التجارية، في حين سيرت الشرطة دوريات مكثفة للتأكد من الالتزام بالقواعد.
رقم : 869660
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