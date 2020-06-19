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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 21:43

ردمان اليمنية تعلن إعادة الأمن إلى المديرية بعد التصدي للعملاء

ردمان اليمنية تعلن إعادة الأمن إلى المديرية بعد التصدي للعملاء
وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها :
بسم الله الرحمن الرحيم

بفضل الله تعالى وجهود العقلاء والمخلصين من أبناء محافظة البيضاء تؤكد السلطة المحلية بمديرية ردمان/محافظة البيضاء ووفقا لصلاحياتها الدستورية والقانونية تصديها للعملاء والمرتزقة وذلك بعد أن شهدت المديرية أعمالا تخريبية وعدوانية أقدم عليها المدعو ياسر العواضي مع مرتزقة وتكفيريين جيء بهم من خارج المديرية والمحافظة واستقدامه السلاح بدعم من دول العدوان.

وإذ تم إعادة الأمن والأمان إلى ربوع مديرية ردمان فإن السلطة المحلية تتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى الحكماء من مشائخ ووجاهات المديرية وأبناء المحافظة قاطبة الذين كان لهم الدور المسؤول والفاعل في سرعة حسم الموقف بما يضمن استقرار المحافظة، وتجنيبها شر ما كان يسعى إليه المخربون والعملاء من زعزعة للأمن وإقلال للسكينة العامة.

وباسمها ونيابةً عن أبناء المديرية تهيب السلطة المحلية بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يكونوا دائما محل الاستجابة لنداء الواجب الديني والدفاع عن الوطن في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم، والبيضاء محافظةٌ لن تقبل أو تتقبل أي خيانة، وكانت وستبقى تخوض إلى جانب باقي الشعب اليمني معركة الحرية والكرامة والاستقلال.

السلطة المحلية بمديرية ردمان/ محافظة البيضاء
الجمعة27 شوال 1441هـ الموافق: 19 يونيو 2020م
رقم : 869661
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