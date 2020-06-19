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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 21:45

الوطني الكردستاني يدعو لحل الحكومة بكردستان العراق

الوطني الكردستاني يدعو لحل الحكومة بكردستان العراق
وقال شيخ جنكي في بيان "ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى تعزيز التفاهم المشترك حيال القضايا والمسائل الراهنة في ظل تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها كردستان ودول المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن "دعوته تشمل حركة التغيير وبقية الأحزاب الكردية".

وأضاف، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني دشن مرحلة جديدة عقب انتهاء مؤتمره الأخير الذي انتهى إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب، وهي حريصة كل الحرص على التصدي للإزمات القائمة بمسؤولية بغية معالجة معاناة الشعب الكردي جراء الشحة المالية وانتشار جائحة فايروس كورونا وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي"، مشدداً على "ضرورة العمل منذ اليوم على إيجاد البدائل لغرض تحسين المستوى المعاشي للمواطنين".

واتهم جنكي، حكومة كردستان بالفشل في إداء مهامها، مطالباً رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بـالعمل على حلها تمهيداً لإنتخاب حكومة طوارئ جديدة قادرة على الخروج بمنطقة كردستان العراق وشعبها من سلسلة الأزمات الحالية.
رقم : 869662
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