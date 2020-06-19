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الجمعة 19 حزيران 2020 ساعة 21:49

الجهاد الإسلامي: نعول على انتفاضة جماهيرية لمواجهة خطة الضم

الجهاد الإسلامي: نعول على انتفاضة جماهيرية لمواجهة خطة الضم
و أضاف المدلل في تصريح صحفي، "إن العدو ماضٍ في جريمة الضم وتنفيذ بنود صفقة القرن وتشكلت الحكومة الجديدة على هذا الأساس بإقامة الدولة اليهودية وعاصمتها القدس الموحدة وهذه استراتيجية وعقيدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ولذا فإننا نعول أولا وأخيراً على إرادة وقوة شعبنا في مواجهة جريمة الضم وغيرها من جرائم الاحتلال من خلال انتفاضة جماهيرية تشعل الأرض تحت اقدام الاحتلال جنودا ومستوطنين في كل فلسطين وخصوصا في الضفة الغربية بؤرة الصراع الحقيقية في الأيام القادمة، ونحن نعيش الحالة التي سبقت انتفاضة الحجارة عام الـ87 وانتفاضة عام 2000 الذى ابدع فيها الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال".

و لفت المدلل الى أن الفصائل في حالة حراك مستمر ولقاءات وحوارات وهناك خطة واستراتيجية عمل اتفقت عليها الفصائل جميعها قدمت للقوى والفصائل في الضفة الغربية للبدء ببرنامج عملي مشترك من الكل الفلسطيني لمواجهة جريمة الضم وتفعيل المقاومة بكافة اشكالها في وجه العدو الإسرائيلي وفي خط موازٍ ضرورة البدء في مصالحة فلسطينية تحافظ على الحقوق والثوابت وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني من اجل تحقيق اهداف شعبنا بالحرية والعودة .

و أوضح المدلل، أن المطلوب ان تسحب الشرعية عن وجود الاحتلال الإسرائيلي على ارض فلسطين الذي يمارس جرائمه ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من سبعين عاما، وان تقطع كافة اشكال العلاقات ويتم عزله وأن تقوم الدول الأوروبية والعالم كله بدعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للتخلص من الاحتلال.

و قال: "تأكد للجميع زيف الرواية الإسرائيلية وان الشعب الفلسطيني هو الذي يعيش المظلومية بكافة اشكالها من قتل وتهجير ودمار واعتقالات وحصار وتهويد واستيطان وكل يوم يمارس العدو جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وجاءت جريمة الضم في هذا السياق ليتم اقتلاع الفلسطيني من ارضه وإقامة دولة "إسرائيل" اليهودية على ارض فلسطين".
رقم : 869664
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