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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 08:39
للمرة الثانية..

العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار

العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
وقالت المنظمة ‏إن “شطب الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) التحالف بقيادة ‎السعودية من لائحة قتل وتشويه الأطفال، علما أنه (التحالف) قتل وشوه 222 طفلا في اليمن عام 2019″.

ونشرت المنظمة مقطع فيديو لطفل يمني يزور اشقائه الشهداء .

وكانت الأمم المتحدة اصدرت الإثنين الماضي، تقريرا بشأن الانتهاكات ضد الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2019، خلا من اسم تحالف العدوان الامريكي السعودي الذي ينفذ غارات يومية على اليمن منذ مارس 2015.

وبرر غوتيريش رفع اسم التحالف والسعودية من القائمة، بأن التحالف طبق مجموعة إجراءات بهدف حماية الأطفال خلال تنفيذ عملياته، وهو مالم يحدث على ارض الواقع سيما وان طيران التحالف قد قام في ذات اليوم الذي صدر فيه تقرير الامم المتحدة باستهداف سيارة في صعدة اسفرت عن استشهاد نحو 13 مدني بينهم أطفال.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (مقرها نيويورك)، في بيان الإثنين، عدم إدراج التحالف في القائمة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم “الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد أطفال اليمن”.
رقم : 869702
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