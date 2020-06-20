الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 حزيران 2020 ساعة 08:57

إثيوبيا ستملأ سد النهضة الشهر المقبل بالاتفاق مع مصر أو دونه

إثيوبيا ستملأ سد النهضة الشهر المقبل بالاتفاق مع مصر أو دونه
وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال الوزير الإثيوبي: "نحن ماضون قدما وسنبدأ في ملء سد النهضة الشهر المقبل حتى من دون الاتفاق".

وتابع قائلا: "بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وبالتالي سنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل. نحن نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق، ولكننا ما زلنا سنمضي في جدولنا الزمني مهما كانت النتيجة".

وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي، قائلا: "إذا انتظرنا مباركة الآخرين على ملء السد، فإن السد قد يظل خاملاً لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه أبدا".

وأضاف: "نريد أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام موارد المياه الخاصة بها لتنميتها''، مضيفا: "إثيوبيا تدفع ثمن بناء السد بنفسها ولا تدفع أي دولة لها مليما واحدا".

ورفض المسؤول الإثيوبي الحديث عما إذا كانت بلاده ستستخدم الحل العسكري للدفاع عن سد النهضة وعملياته قائلا: "كان يجب أن يكون هذا السد سببًا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببًا للخلافات والحروب".

وتابع أندارغاشيو: "يبالغ المصريون في الدعاية الخاصة بهم حول قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب ".

واستمر بقوله: "قراءتنا هي أن الجانب المصري يريد الإملاء والتحكم في التطورات المستقبلية على نهرنا (النيل). لن نطلب الإذن للقيام بمشاريع التنمية على مواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية ".

ورد وزير الخارجية الإيوبي على بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الأزمة بحاجة إلى قيادة قوية من إثيوبيا لحل الأزمة، بقوله: "يجب صياغة البيانات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الأخرى حول السد بعناية حتى لا تنحاز إلى جانب وتضعف المحادثات الهشة، خاصة في هذا الوقت الدقيق. يجب عليهم إصدار بيانات عادلة أو مجرد عدم إصدار أي بيانات على الإطلاق".

كما رفض المسؤول الإثيوبي فكرة عرض مصر قضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي. وقال: "يريدنا المصريون أن نقدم الكثير، لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي شيء لنا".

وتابع قائلا: "إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. نحن لا نناقش اتفاقية لتقاسم المياه ''.

وقال الوزير:"كان ينبغي لدولنا الأفريقية الشقيقة أن تدعمنا، لكن بدلاً من ذلك فإنها تشوه اسم بلادنا حول العالم، وخاصة في العالم العربي، نهج مصر الاحتكاري في قضية السد لن يكون مقبولا بالنسبة لنا إلى الأبد".

وكانت الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
رقم : 869710
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
قانون قيصر جريمة حرب بحق الانسانية
18 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس