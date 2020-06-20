طهران تعلن موقفها الرسمي من قرار مجلس الحكام

وردا على مصادقة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار المقترح من الدول الاوروبية الثلاثة ضد ايران، وصف عباس موسوي هذا الامر بأنه إجراء غير بناء وغير مسؤول وغير مقبول.



ورفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية تماما هذا القرار السياسي وغير المهني لمجلس الحكام، وقال: بينما أبدت الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلى مستويات التعاون مع الوكالة الدولية، فإن إصدار قرار مجلس الحكام يمثل إجراءا غير بناء ومحبط.



وأضاف: ان تضخيم بعض الدول لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران (بتفتيش موقعين نوويين) وفي مقدمة هذه الدول أميركا، وفيما تفتقد هكذا طلبات من قبل الوكالة لأي أساس قانوني، انما يمثل جهودا سافرة لاختلاق أزمة جديدة في مسار التعاون بين ايران والوكالة الدولية.



ودعا المتحدث الايراني اعضاء مجلس الحكام الى التحلي باليقظة تجاه محاولات أميركا والكيان الصهيوني لإعادة فتح الملفات المفبركة القديمة والتي ثبت سابقا بطلانها، وأغلقت من قبل مجلس الحكام نفسه.



وأعرب موسوي عن تقديره للدول التي امتنعت عن مواكبة هذا القرار انطلاقا من معرفتها بالمآرب السياسية وراء القرار، منتقدا بشدة قيام الدول الاوروبية الثلاثة بتقديم القرار واعتبره بأنها جاء بسبب الضغوط الاميركية، وصرح: ان هذه الدول الثلاث عجزت تماما عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وبهذه الخطوة قامت بالهروب الى الامام وتنصلت من مسؤولياتها تجاه ايران ضمن الاتفاق.



وأردف: ان هذا القرار انما يشكل أطماعا وابتزازا سياسيا من قبل أميركا والدول الاوروبية الثلاث، والجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض أي أطماع من أي دولة ومنظمة كانت.