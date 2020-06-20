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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 09:53

هكذا تم انتشال حطام طائرة "ار كيو 4" من المياه بعد اسقاطها

هكذا تم انتشال حطام طائرة "ار كيو 4" من المياه بعد اسقاطها
وقد تم اسقاط هذه الطائرة الاميركية المسيرة بعد اختراقها الاجواء الايرانية عدة كيلومترات قبالة جبل "مباركة" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران بواسطة صاروخ من طراز "3 خرداد" من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وقال الادميرال تنكسيري انه كان متواجدا في طهران خلال عملية اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة وامر على الفور قاعدة "امامت" التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في جاسك بانتشال حطام الطائرة من المياه باي صورة كانت.

واوضح بانه تم ارسال 7 زوارق للحرس الثوري للبحث عن حطام الطائرة المسيرة وانتشالها من المياه في اجواء عاصفة.

ولفت الى انه خلال عملية البحث عن الحطام انتبه قائد مجموعة الزوارق الى عدم وجود احد الزوارق حيث تقرر ان يقوم زورقان بعملية البحث عن الزورق المفقود فيما تواصل الزوارق الاربعة الاخرى عملية البحث عن حطام الطائرة المسيرة.

وصرح بان الملاحين الاثنين للزورق الغارق تمكنا بعد السباحة من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا من الوصول الى جزيرة سيريك حيث احتضنهما اهالي الجزيرة بمنتهى الترحاب الى ان تم نقلهما مساء ذلك اليوم الى قاعدتهما.

واوضح بانه تم على الفور انتشال وجمع حطام الطائرة المسيرة وارسالها الى طهران حيث تم عرضها امام انظار العالم عبر شاشة التلفزيون لاثبات انه تم اسقاطها في المياه الاقليمية الايرانية والحيلولة دون ممارسة الكثير من الالاعيب الشيطانية من قبل الاعداء.
واكد بانه تم انتشال الزورق الغارق باسلوب صيد الترولة وكانت كل اجهزتها ومعداتها سليمة حيث عادت الى الخدمة بعد خضوعها لعمليات تصليح بسيطة.
رقم : 869730
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