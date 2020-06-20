الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 حزيران 2020 ساعة 10:45

قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي أبو صالح من بلدة عرابة خلال توجهه إلى مدينة رام الله صباحا.

ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل مستعربون شابا لم تعرف هويته بعد، وقد استخدموا مركبة مدنية فلسطينية.

كما اعتقل من البلدة الشاب وائل كميل بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه للتحقيق.

واعتقل جيش الاحتلال الشابين عبد الرحمن الحاج حسن ومحمد نوفل خلال تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

وأصيب الطفل وديع صلاح (15 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح مختلفة جراء ضربه من قبل مستوطنين.

واندلعت مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة البيرة.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء أمس، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال قرب مقبرة العيزرية قضاء القدس المحتلة.
رقم : 869750
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس