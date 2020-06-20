قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي أبو صالح من بلدة عرابة خلال توجهه إلى مدينة رام الله صباحا.



ومن بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل مستعربون شابا لم تعرف هويته بعد، وقد استخدموا مركبة مدنية فلسطينية.



كما اعتقل من البلدة الشاب وائل كميل بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه للتحقيق.



واعتقل جيش الاحتلال الشابين عبد الرحمن الحاج حسن ومحمد نوفل خلال تواجدهما قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.



وأصيب الطفل وديع صلاح (15 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح مختلفة جراء ضربه من قبل مستوطنين.



واندلعت مواجهات قرب الحاجز الشمالي لمدينة البيرة.



كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء أمس، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال قرب مقبرة العيزرية قضاء القدس المحتلة.