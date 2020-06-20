روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا

واضاف روحاني ،صباح اليوم السبت، في اجتماع للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا : لقد مرت أكثر من أربعة أشهر والمواطنون في صراع مع فيروس كورونا، لقد مر 123 يوما منذ بداية ظهور الفيروس، وطوال هذه المدة كان المواطنون والسلطات الصحية وجميع المسؤولين في مواجهة ناجحة ضد انتشار الفيروس.



واعتبر الرئيس الايراني أن الوقت الآن ليس وقت نهاية المواجهة مع فيروس كورونا ، موضحا أن العالم ونظامه الصحي والعلاجي لم يحددا وقتا لنهاية المرض خاصة مع عدم وجود اي لقاح له حتى الآن ، وبالتالي لابد أن نوطن أنفسنا لمواجهة طويلة مع هذا الفيروس.



واشار رئيس الجمهورية الى أن فيروس كورونا لاينتقل لوحده بل يتنقل عن طريقنا نحن، فاذا كان هناك شخص مصاب ولم يلتزم بالتعليمات الصحية ولم يحجر نفسه فانه سينقل المرض الى الآخرين، ومن هنا لابد من الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.



وحول بدء العام الدراسي الجديد اشار روحاني الى أن المدارس والجامعات ستفتح ابوابها في الخامس من أيلول المقبل أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر كل عام.