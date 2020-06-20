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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 10:56

مجلس التعاون يعلن موقفه تجاه العراق

مجلس التعاون يعلن موقفه تجاه العراق
وشدد الحجرف  على مواقف المجلس الثابتة تجاه العراق، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الحجرف ،أمس الجمعة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش خلاله الطرفان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والعراق، وخطة العمل المشترك التي تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين.

ويأتي الاتصال بعد نحو أسبوع من دعوة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، العراق إلى التحرك إقليمياً ودولياً، والتعاون مع مجلس التعاون لتجاوز أزمته الاقتصادية الخانقة جراء تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا.

وجاءت الدعوة الكويتية على هامش لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في العاصمة بغداد، خلال زيارة أجراها الوزير الكويتي، الأحد الماضي.

ويعتزم العراق ربط منظومته الكهربائية مع منظومة دول مجلس التعاون؛ للحد من الأزمة التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكامي، قد شدد الأسبوع الماضي على "أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري بما يساعد على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".
رقم : 869754
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