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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 13:03

جولة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لثلاث دول

جولة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لثلاث دول
ويقول مسؤولون عراقيون، إن الجولة التي يُتوقع أن تبدأ الشهر المقبل، ذات غايات متعددة، أبرزها دعم العراق في أزمته المالية الحالية، إثر انهيار أسعار النفط.

وقال المسؤولون ان الجولة المقرّرة قد تنطلق بعد منتصف الشهر المقبل، في حال لم يحدث طارئ داخلي يؤدي إلى تأجيلها، مؤكدَين أنها ستشمل دولاً مختلفة إيران والسعودية وأميركا.

واعتبر أحدهما أن مهام الجولة تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب الملفات التي تتعلق بالعراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، لكن عملياً، يسعى الكاظمي لجلب الدعم المالي والسياسي أيضاً لخطوات حكومته، لافتاً إلى أن زيارة الولايات المتحدة ستكون امتداداً لمهمة الحوار الاستراتيجي بين البلدين بكلّ تأكيد.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عن تحالف "سائرون"، محمود جواد، إن "الجولة الخارجية المرتقبة للكاظمي، ربما تكون ضرورية في هذا التوقيت، من أجل تحقيق مكاسب ودعم للعراق"، مبيناً أن العراق يمرّ بأزمة مالية كبيرة، ويأمل تعاوناً من دول عدة في مجالات الاقتصاد والتجارة والديون، والبرلمان بالتأكيد سيدعم هذه الجولة.
رقم : 869781
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