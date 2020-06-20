ترامب يشن هجوما شديدا على شرطة واشنطن من أجل تمثال

وحمل ترامب في تغريدة نشرها ،أمس الجمعة، على حسابه في "تويتر"، مخاطبا عمدة المدينة، الديمقراطية موريل باوزر، شرطة العاصمة المسؤولية عن التقاعس عن التدخل لمنع الإطاحة بالتمثال.



وذكر: "شرطة واشنطن لا تؤدي مهامها عندما تتابعون إسقاط التمثال وإضرام النار فيه. يجب اعتقال هؤلاء الناس فورا، وهذا عار على دولتنا!".



وأفادت وسائل إعلام بأن مجموعة من المحتجين أطاحوا مساء أمس الجمعة بتمثال بايك قرب مقر الشرطة في العاصمة وأضرموا النار فيه.



ولفتت قناة اخبارية أمريكية إلى أن الشرطة لم تتدخل فورا في الموضوع، ولم تتخذ أي إجراءات بحق المحتجين.



ويأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات تدنيس وإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية في الولايات المتحدة وخارجها يعتبرها المتظاهرون المناهضون للعنصرية على صلة بالتمييز العرقي.



ونشبت هذه الاحتجاجات على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية على يد شرطي خلال اعتقاله في وقت سابق.