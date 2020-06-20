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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 13:27

اخر احصائيات فيروس كورونا في إيران

اخر احصائيات فيروس كورونا في إيران
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2322 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 202 الفا و 584 حالة لغاية الان بينهم 2842 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 161 الفا و384 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 115 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9507 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و395 الفا و675 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 869786
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