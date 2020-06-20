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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 13:29

اصدار 225 مخالفة بحق تجار سوريين يوميا

اصدار 225 مخالفة بحق تجار سوريين يوميا
وأوضح أن هذا الرقم يعد وسطياً، لان المخالفات التي تضبط حالياً أعلى من المرات السابقة، وذلك نتيجة التشدّد من الوزارة في مراقبة الأسواق لقمع حالات الغش والتلاعب ورفع الأسعار.

ونوّه بأن أغلبية ما يتم ضبطه حالياً في الأسواق، هي مخالفات تتعلق بالسلع والمواد الغذائية المخالفة، إن كان لناحية الغش في تاريخ الصلاحية أو لكونها مجهولة المصدر ومهربة، وهي تنتشر في كل المحافظات، إضافة إلى الملاحقة اليومية لعمليات تهريب الدقيق التمويني وتم ضبط العديد من الحالات لكميات كبيرة من الدقيق التمويني.

وأشار الخطيب إلى أن الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة لم تتوقف وهي مستمرة منذ أكثر من عام، وكانت تحت شعار “معاً لنصل إلى أسواق نظيفة”، ولكن تم التشديد في ضبط هذه الحالات خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبيّن أنه في حالات ارتفاع الأسعار في الأسواق يزداد نشاط التهريب وإدخال المواد مجهولة المصدر، لأنها تحقق أرباحاً عالية، كما يزداد اللجوء إلى الغش في عمليات البيع، إن كان بيع مواد بسعر أرخص لسلع ذات جودة أقل أو منتهية الصلاحية، «ولذلك كثفنا عملنا وجولاتنا في الأسواق، لضبط الغش والتلاعب، ولضبط المواد مجهولة المصدر، والمهربة، إضافة إلى التشدد بالمخالفات المتعلقة بارتفاع الأسعار».
رقم : 869787
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