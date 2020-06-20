طهران: لامكان لـ‘‘حرية أخرى‘‘ في أذهان المسؤولين الأمريكيين

وجاء في بيان وزارة الخارجية الذي نشر على تويتر ،اليوم السبت: إن ردود الأفعال الوحشية ضد الاحتجاجات السلمية في ظل إدارة ترامب، أعادت الى ذاكرة العالم ذلك التاريخ المخزي للولايات المتحدة، وبالتالي فان يوم الحرية الذي يحتفى به بمناسبة نهاية العبودية في امريكا ، سيشكل هذا العام فرصة مناسبة لادانة العبودية الجديدة في هذا البلد وخارجه.



وقتل الرجل الأميركي الأسود جورج فلويد خنقا تحت ركبة ضابط أبيض خلال احتجاج في الشارع في 27 أيار ، بمدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، مما أثار ردود أفعال على مستوى امريكا والعالم.