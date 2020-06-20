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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 15:29

مسؤول يمني يهاجم بن زايد ويتوعده ‘‘ستبكي ندما‘‘

مسؤول يمني يهاجم بن زايد ويتوعده ‘‘ستبكي ندما‘‘
جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر" ،مساء أمس الجمعة، بعد سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا على مركز محافظة سقطرى (جنوبي اليمن).

وقال "سُميع": "خذوا عني هذا واحفظوه لقوادم الأيام: سيبكي محمد بن زايد ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سهول سقطرى وجبالها".

ودعا المسؤول اليمني، "بن زايد" إلى "مراجعة من تجرعوا ذلك عن بؤس ماضيهم في اليمن وأن يتعظ ويتعقل".

مسؤول يمني يهاجم بن زايد ويتوعده..ستبكي ندما

وفي تغريدة أخرى أوضح المسؤول أن "سقطرى كانت في الماضي وهي في الحاضر وستظل في المستقبل جزءا صميما من أراضي الجمهورية اليمنية، وأي تواجد أجنبي فيها سواء كان مباشرا أو غير مباشر لن ينفي حقا في الحاضر ولن يشرعن للوجود الأجنبي في المستقبل".

وأكد "سُميع"، وهو أستاذ جامعي في القانون، أن ذلك ما تقضيه قواعد القانون الدولي العام.

مسؤول يمني يهاجم بن زايد ويتوعده..ستبكي ندما
رقم : 869802
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