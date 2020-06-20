السيسي يفتتح قاعدة عسكرية جديدة في مرسى مطروح

وتفقد السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية لها.



وكما يكرر دائما، قال الرئيس المصري أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة.. يحمي ولا يهدد .. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".



ويتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية المُزمع إنشاؤها غربا، من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع دولة ليبيا.