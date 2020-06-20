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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 16:51

الكاظمي يوضح حقيقة تراجع الدولة بشـأن قضايا حساسة

الكاظمي يوضح حقيقة تراجع الدولة بشـأن قضايا حساسة
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان "الكاظمي زار اليوم، مبنى وزارة النفط والتقى بالكادر المتقدّم للوزارة".

واكد الكاظمي خلال البيان ان "قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته"، لافتا الى انه "من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".

واعتبر الكاظمي ان "الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة"، موضحا "اننا نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".

واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انه لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة، فيما اشار الى ان ما اثير عن تراجع الدولة بشأن ذلك لا صحة له.
رقم : 869811
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