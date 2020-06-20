الصحة اللبنانية تجري فحوصات لكورونا في مخيم المية ومية

وافادت ​الصحة​ ال​لبنان​ية عن قيام فريق منها بالتعاون مع منظمة "اطباء بلا حدود"وقسم الصحة في وكالة "الاونروا" في لبنان،باجراء فحوصات لفيروس "كورونا" في ​مخيم المية ومية​، وهي المرة الاولى الذي يدخل الى المخيم فريق طبي رسمي، بهدف أخذ عينات عشوائية في اطار المسح الميداني التي يتم اجراؤه لمنع تفشي الفيروس في المناطق اللبنانية بما فيها ​المخيمات الفلسطينية​.



وقد واكب رئيس قسم الصحة في وكالة "الاونروا" في منطقة صيدا الدكتور وائل ميعاري، عملية اجراء الفحوصات التي جرت بالقرب من عيادة "الاونروا" الصحية في المخيم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين وزارة الصحة ومنظمة اطباء بلا حدود و"الاونروا" من اجل حماية ابناء ​الشعب الفلسطيني​ والمخيمات من انتشار اي وباء،مشيرا الى انه جرى اخذ 100 عينة من ابناء المخيم.