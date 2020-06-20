الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 حزيران 2020 ساعة 20:34

موسوي: الدول الأوروبية الثلاث وقعت في فخ صهيوأميركي

موسوي: الدول الأوروبية الثلاث وقعت في فخ صهيوأميركي
وفي معرض تعليقه على قرار مجلس الحكام الذي اقترحته الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا)، قال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية ،اليوم السبت: "ما هو مؤكد هو أن مجلس الحكام قد اتخذ إجراءً غير مقبول بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، اذ ان إيران ابدت أعلى مستوى من التعاون وأكثرها شفافية في إطار الضمانات مع مجلس الحكام والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واضاف موسوي: ليس من المقبول ممارسة الضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية مرة أخرى بعد كل هذا التعاون، بذرائع زائفة وعلى أساس ادعاءات سخيفة لا أساس لها من المعلومات غير الرسمية والخاطئة والناقصة.

ومضى موسوي قائلا: إنهم يعرفون أن الجمهورية الإسلامية الايرانية دولة وشعبا لا ترضخ لهذا الامر تحت الضغط والابتزاز، إن أسس التعاون وإطر تعاوننا واضحة، وهذا القرار غير مقبول بالنسبة لإيران.

واردف المتحدث بأسم وزارة الخارجية قائلا: الأهم هو السلوك المزدوج والغريب للأوروبيين، وخاصة الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ومع انهم اعضاء في الاتفاق النووي ويعرفون الظروف وماضي الملف بأيديهم، الا انهم مع الاسف دخلوا في لعبة غير بناءة وخطيرة.

واضاف موسوي: نعتقد أنهم (الترويكا الاوروبية) وقعوا في فخ نصبه لهم الصهاينة والأميركان، وأظهروا لشعبنا أنهم بلدان غير قادرة، وفي نفس الوقت يظهرون عدم الثقة بهم يوما بعد يوم.

وحذر المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، الدول الاوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاستمرار في النهج الحالي تجاه ايران، موضحا ان القرار الذي صد ضد البرنامج النووي السلمي الايراني والطلب الذي تقدموا به غير مقبول، مضيفا: بالتأكيد ستؤثر تداعيات قرار مجلس الحكام على أولئك الذين تبنوا هذا القرار.
رقم : 869848
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
ظريف للوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس لدينا ما نخفيه
19 حزيران 2020
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
بالذكرى السادسة لتأسيس الحشد الشعبي.. الشهيد سليماني نجم الحشد اللامع
18 حزيران 2020
السعودية تترنّح على حبال الفشل
السعودية تترنّح على حبال الفشل
18 حزيران 2020
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
نتنياهو يضع كيانه على فوّهة بركان ثائر
18 حزيران 2020
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
الجیش الايراني يختبر بنجاح جيلا جديدا من صواريخ كروز البحرية
18 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس