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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 20:40

تركيا تشترط انسحاب قوات حفتر من سرت لوقف اطلاق النار

تركيا تشترط انسحاب قوات حفتر من سرت لوقف اطلاق النار
واتهم إبراهيم قالن فرنسا بـ"تعريض أمن" حلف شمال الأطلسي "للخطر" عبر دعم قوات حفتر في النزاع الليبي.

وصرح قالن بأن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون قابلا للاستمرار، ما يعني أن على الطرف الآخر، الممثل في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر ألا يكون في موقع يتيح له شن هجوم جديد على الحكومة الشرعية ساعة يشاء".

وأضاف: "في المرحلة الراهنة، تعتبر حكومة الوفاق في طرابلس ونحن ندعمها في ذلك، أن على جميع الأطراف العودة إلى مواقعهم في عام 2015 حين تم توقيع اتفاق الصخيرات السياسي، ما يعني أن على قوات حفتر أن تنسحب من سرت والجفرة".

وتابع قالن: "في ليبيا، ندعم الحكومة الشرعية في حين تدعم الحكومة الفرنسية زعيم حرب غير شرعي وتعرض بذلك أمن حلف شمال الأطلسي للخطر وكذلك الأمن في المتوسط والأمن في شمال إفريقيا والاستقرار في ليبيا".

وأضاف قالن: "رغم كل ذلك، يستمر المسؤولون الفرنسيون في انتقادنا.. لكننا نعمل مع الأطراف الشرعيين في حين تعمل فرنسا مع أطراف وعناصر غير شرعيين مع توجيه الاتهام إلينا.. هذا لا معنى له".
رقم : 869850
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