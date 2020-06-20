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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 20:41

جهانغیري: لانقيم أي وزن لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية الذرية

جهانغیري: لانقيم أي وزن لقرار مجلس حكام الوكالة الدولية الذرية
واشار جهانغيري، في تصريحه خلال اجتماع لكبار المدراء بوزارة الطاقة عصر ،اليوم السبت، الى القرار المناهض لايران الذي أصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان البلدان الغربية لديها إصرار غريب على عكس صورة غير آمنة عن الاجواء النفسية ضد إيران وشعبها، فهي تريد الابقاء على العبء النفسي للحظر بهدف تأجيج القلق لدى الناس والمستثمرين والمنتجين في البلاد بطريقة أو بأخرى.

واضاف: إن مثل هذه الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها لاتؤدي دورا مصيريا واستطاعت ايران، التي تجتاز مرحلة تتصف بأشد الضغوط الناجمة عن الحظر على مختلف الصعد من قبيل الطاقة والتجارة والنقل والمواصلات والشؤون المصرفية، تجاوزها ولاتقيم أي وزن لها ولاتترك تأثيرات جادة على ظروف البلاد.
رقم : 869851
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