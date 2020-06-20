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السبت 20 حزيران 2020 ساعة 22:51

قرقاش يتهم تركيا بـ‘‘التغول‘‘ تجاه محيطها العربي

قرقاش يتهم تركيا بـ‘‘التغول‘‘ تجاه محيطها العربي
واضاف على حسابه في "تويتر": "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و "تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة" حسب قوله.

وأضاف قرقاش: "تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأتِ من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي".

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية.

وقال كالين، الذي تدعم بلاده حكومة الوفاق في طرابلس، في مقابلة مع "فرانس برس" إن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة" في الجنوب.
رقم : 869866
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