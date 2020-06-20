الصحة الفلسطينية: ارتفاع الاصابات بكورونا بالضفة الى 108حالة

وذكرت وزيرة الصحة في بيان لها: إن بين الإصابات الجديدة 22 إصابة في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة نابلس، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين منذ الصباح إلى 108 إصابات، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 979 إصابة.



وذكرت أن مجمل حالات التعافي وصل إلى 594 حالة، وسجلت 5 حالات وفاة.



وبينت الوزيرة أن عدد الحالات النشطة في فلسطين بلغت 380 حالة، 38 منها في القدس المحتلة، 6 في رام الله والبيرة، 5 في بيت لحم، و280 في الخليل، و3 في قلقيلية، 26 في نابلس، 4 في جنين، حالتان في أريحا والأغوار، حالة واحدة في طولكرم، و15 حالة في قطاع غزة.