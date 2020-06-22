45 شخصية افغانية في طهران واتمر يلتقي شمخاني

وقام وزير الخارجية الافغاني بالوكالة الذي بدا امس الاحد زيارة لطهران على راس وفد يضم 45 شخصا بعقد ثلاثة جولات من المباحثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قبل ان يلتقي في وقت لاحق امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ويجري معه جولة من المباحثات.



وخلال الاجتماع الذي جرى بين وفدي الخارجية الايراني والافغاني ناقش ظريف وأتمار آخر التطورات في العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​والثقافي والحدودي والرعايا الافغانيين واللاجئين والنقل والشحن وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك .



وتقرر خلال هذه المباحثات ان يتم الانتهاء من إعداد وثيقة التعاون الشامل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان في غضون 3 أشهر كحد اقصى.



ومن المقرر ان يلتقي الوفد الافغاني خلال زيارته لطهران والتي تستغرق يومين مع عدد اخر من المسؤولين الايرانيين ويجري معهم مختلفة.



وسيقوم الوفد الافغاني رفيع المستوى اليوم وغدا في اطار 8 لجان بدراسة ومتابعة التوافقات الحاصلة بين وزيري خارجية البلدين.