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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 09:22

ایران تبدأ انتاج الانسولين بشکل تجاري

ایران تبدأ انتاج الانسولين بشکل تجاري
وفي كلمته خلال مراسم تدشين هذا الخط الانتاجي امس الاحد قال ستاري، ان غالبية العملة الاجنبية المخصصة لواردات الادوية متعلقة بالانسولين، لذا فان تدشين هذا الخط الانتاجي يعد فصلا جديدا في توطين صناعة الادوية الاستراتيجية وستستمر هذه الجهود وستدخل المزيد من الادوية في سلة الاكتفاء الذاتي في البلاد.

واعرب مساعد رئيس الجمهورية عن امله بان يتم عبر جهود الشركات المعرفية والتكنولوجية توطين انتاج جميع الادوية المستوردة في الوقت الحاضر من اجل توفير العملة الاجنبية التي تنفق في هذا المجال.

من جانبه صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بانه تم بمساعدة الشركات المعرفية والتكنولوجية تحقيق زيادة انتاج بنسبة 30 بالمائة للادوية في الداخل.

يذكر انه بعد تصعيد الحظر الاميركي ورغم كل الادعاءات المطروحة بان الحظر لا يشمل الادوية واجهت واردات بعض الادوية والمعدات الطبية مثل الانسولين مشاكل وصعوبات وهو الامر الذي شكل دافعا لشركة تكنولوجية في واحة "برديس" العلمية للمبادرة الى توطين تكنولوجيا هذا الدواء الحيوي.

وجاء انتاج الانسولين الايراني بعد جهود استمرت اكثر من 3 اعوام من الابحاث والتطوير من قبل الشركة المشار اليها مما ساعد في توفير ملايين الدولارات التي كانت تخصص لاستيراد هذا الدواء من الخارج.
رقم : 870063
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