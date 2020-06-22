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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 09:24

قوات الوفاق تعلن عن إعتقال مصريين شمال غرب ليبيا

قوات الوفاق تعلن عن إعتقال مصريين شمال غرب ليبيا
وأضافت “بركان الغضب” في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “قامت قوة العمليات المشتركة التابعة لغرفة عمليات بركان الغضب بمداهمة وكر لمجموعة خارجة عن القانون / مصريين الجنسية / في سوق العلالقة”، في صبراته.

وأضافت: “عدد المقبوض عليهم حتى الآن 18 مصريا يعملون بشكل غير قانوني وسنقوم بإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص واتخاذ أشد العقوبات التي يستحقونها قبل ترحيلهم لمصر”.

من جانبه نفى الإعلامي المصري عمرو أديب الأحد، أنباء القبض على المصريين في صبراتة، وأكد في برنامجه "الحكاية"، أن الخبر "غير صحيح، وهو عار عن الصحة تماما".

وشهدت العلاقات الليبية - المصرية توتراً حاداً بعد تصريحات التي أدلى بها يالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم السبت الذي هدد بالتدخل في الصراع الليبي واعتبر ان تجاوز قوات الوفاق لمدينتي سرت والجفرة "خط أحمر" بالنسبة لمصر.

وأضاف السيسي “إن اي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب”.

من جانب آخر قالت الحكومة الليبية، الأحد، إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن الأوضاع في بلادها، تعد “بمثابة إعلان حرب”.

وأوضحت الحكومة في بيان أن “التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة أمر مرفوض ومستهجن”.

وأكدت أن ذلك الأمر أيضا يعد “عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب”.
رقم : 870064
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