رضائي : القمر نور يرسل صورا دقيقة من امريكا و‘‘اسرائيل‘‘

وفي كلمة له امس الاحد خلال مراسم تكريم ذكرى الاساتذة الشهداء خاصة الشهيد مصطفى جمران أضاف أن ايران ترصد أجواء البلدين، "وذلك أبعد من رصدنا لتحركاتهم في سوريا والعراق".



وكان الحرس الثوري أعلن في أبريل الماضي إطلاق أول قمر صناعي لأغراض عسكرية من طراز "نور"، واستقر في مداره على بعد 425 كم عن سطح الأرض،.



وفي سياق آخر، كشف رضائي خلال كلمة له في طهران، عن احتكاك جرى بين القوات الأمريكية والإيرانية الشهر الماضي، على خلفية إرسال طهران خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا.



وقال: "خلال إبحار ناقلات النفط الإيرانية مؤخرا صوب فنزويلا، كان لدى الأمريكيين نية لإعاقة تحرك ناقلاتنا، إلا أننا أرسلنا طائرات استطلاع فوق السفن الأمريكية، ووجهنا لهم تحذيرات، وبفضل هذا التهديد وصلت ناقلاتنا إلى فنزويلا".



واكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان البلاد حققت الكثير من التقدم في مجال السياسة الخارجية والامن والدفاع، لافتا الى ان "قمرنا الصناعي العسكري يرسل صورا دقيقة من فوق اميركا واسرائيل فيما صواريخنا بالغة الدقة تدخل الرعب في قلوب الاميركيين".



واشار رضائي الى نضال الشهيد جمران السیاسي حينما كان طالبا في اميركا ومساهمته في تشكيل الاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين في اميركا وحصوله على شهادة الدكتوراه في فيزياء البلازما ومن ثم مواصلة نضاله في لبنان مع الامام موسى الصدر وبعد مجيئه الى ايران خاض المعارك الى ان استشهد في جبهة الحرب، مؤكدا القول بان جامعاتنا بحاجة الى هكذا اساتذة.



وفي جانب اخر من حديثه اشار رضائي الى مواجهة الشعب الايراني للاستكبار العالمي وقال، ان الشعب الايراني يخوض اليوم نضالا ضروسا جدا على حبهتين بالتزامن معا؛ الجبهة الاولى هي اقتدار الامن والجبهة الثانية هي الاقتصاد والمعيشة.