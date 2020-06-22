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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 09:31

بعد تصريحات السيسي.. السراج يبحث تطورات معارك سرت

بعد تصريحات السيسي.. السراج يبحث تطورات معارك سرت
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج مع العميد “بيت المال”، وفق بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وأفاد البيان، أن “بيت المال” أطلع السراج على تقرير سير العمليات في المنطقة العسكرية “سرت – الجفرة”.

كما استعرض المسؤول العسكري، آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين.

يأتي ذلك، عقب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية المصرية بمحافظة مطروح (غرب) المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها إن “تجاوز مدينتي سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.

ولاقت تصريحات السيسي رفضا واستنكارا شديدا من الحكومة الليبية التي اعتبرتها “بمثابة إعلان حرب”.

وقالت الحكومة في بيان، إن “التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة أمر مرفوض ومستهجن”.

وأكدت أن ذلك الأمر أيضا يعد “عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب”.

وحققت قوات التابعة لحكومة الوفاق، مؤخرا، سلسلة انتصارات، أبرزها فك الحصار عن طرابلس (مقر الحكومة)، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، فيما تستعد للسيطرة على مدينة سرت.
رقم : 870067
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