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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 09:34

الحوثي يجدد انتقاده لأداء الأمم المتحدة في اليمن

الحوثي يجدد انتقاده لأداء الأمم المتحدة في اليمن
ولفت الحوثي إلى تجاهل المبعوث الأممي الحقائق التي تفضي إلى الحلول.

وقال الحوثي في تغريدة على تويتر : "عندما تغلب الأمم المتحدة ومبعوثها مصلحة اليمنيين العامة بدلا من مراعاة مشاعر دول العدوان سيجد المبعوث الأممي الحل في اليمن سهلا."

واستنكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشدة، التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخّراً في محافظتي مأرب والجوف.

واعتبر المبعوث الخاص إلى انّ هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف الى التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة ارجاء اليمن؛ وتدابير انسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين؛ والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع.

وقال غريفيث: "أحثّ الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد واعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بنّاء في جهود الامم المتحدة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق. آمل أن يعدلوا عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن الّا ان يعرّض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة.

يذكر أن الأمم المتحدة تكتفي بإصدار بيانات وإدانات وتحذيرات حول ما يجري في اليمن، متجاهلة معاناة الشعب اليمني من جراء استمرار الحصار واحتجاز السفن النفطية واستهداف التحالف للمناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وأقدمت الأمم المتحدة في آخر خطوة التي أثارت غضبا واستنكارا يمنيا واسعا، بشطب تحالف العدوان السعودي على اليمن، من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف مجددا في اليمن من قبل العدوان السعودي.
رقم : 870069
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