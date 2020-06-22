الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 09:50

بولتون سيصوت لبايدن لا لترامب في انتخابات الرئاسة

بولتون سيصوت لبايدن لا لترامب في انتخابات الرئاسة
وقال بولتون لصحيفة "ديلي تلغراف": "في 2016 دعمت ترامب على حساب هيلاري كلينتون. والآن، بعد أن رأيت هذا الرئيس عن كثب، لا يمكنني القيام بذلك مرة أخرى. إنني قلق على البلاد، وهو ليس مرشحا جمهوريا... أريد أن أدعمه".

وشدد بولتون خلال هذه المقابلة التي أجراها في إطار حملة الترويج لكتابه الجديد "الغرفة حيث حدث ذلك"، أصر بولتون على أن نيته التصويت لصالح بايدن ليست خيانة لانتمائه الجمهوري.

وأضاف أن ترامب "لا يفرق بين مصالح الولايات المتحدة القومية ومصالحه الشخصية ما يؤدي إلى التضارب بينها، وهو أمر شديد الخطورة بالنسبة للبلاد".

وتابع قائلا: "هذا يعني أنه لا يوجد أي طريقة أو استراتيجية ثابتة ومتسقة حيث يمكن أن يغير بسهولة قرارا اتخذ سابقا في اليوم التالي".

ويتوقع أن ينشر الكتاب الذي يروي فيه بولتون مذكراته خلال عمله في فريق ترامب، في الـ23 يونيو الجاري، وذلك بعد أن رفض قاض فيدرالي طلب البيت الأبيض منع إصداره.

وتصر الإدارة الأمريكية على أن الكتاب يتضمن معلومات سرية للغاية، في حين يصف بولتون سعي البيت الأبيض لحظر كتابه بمحاولة إسكاب الانتقادات الموجهة لترامب.
رقم : 870077
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس