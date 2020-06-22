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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 10:06

بولتون ينفي عزمه التصويت لصالح بايدن

بولتون ينفي عزمه التصويت لصالح بايدن
وقال زاك كوهين، المتحدث باسم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، إنه لن يصوت لأحد، سواء ترامب أو بايدن، مؤكدًا أنه ليس صحيحًا ما نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، في مقابلة نُشرت الأحد، للترويج لكتابه "في الغرفة حيث حدث"، وأشار المتحدث إلى أنه تمت مُطالبة الصحيفة بإجراء تصحيح لما نشرته، وفقا لما أوردته وسائل اعلام اميركية.

وكانت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية نسبت لبولتون قوله: "صوتت في 2016 لصالح ترامب بدلا من هيلاري كلينتون... الآن، بعد أن رأيت هذا الرئيس عن كثب، لا يمكنني القيام بذلك مرة أخرى. قلقي على البلد، وهو لا يمثل القضية الجمهورية التي أريد دعمها".

وكان بولتون مستشار ترامب للأمن القومي منذ مارس أذار 2018 إلى سبتمبر من العام نفسه، بعد أن اختلف الاثنان بشأن السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك العلاقات مع إيران وفنزويلا وأفغانستان.

وتعرض كتاب بولتون لمعركة قانونية دامت أشهر بينه وبين إدارة ترامب، التي طلبت في محاولة أخيرة الأسبوع الماضي من قاضي فيدرالي بالعاصمة واشنطن وقف نشر الكتاب.
كان البيت الأبيض قد جادل بأن بولتون انتهك اتفاقيات عدم الكشف ويخاطر بالأمن القومي من خلال الكشف عن معلومات سرية.

وأوقف قاضٍ فدرالي يوم السبت محاولة إدارة ترامب منع نشر كتاب بولتون، لكنه ترك احتمال أن يواجه بولتون اتهامات جنائية أو إجباره على تسليم الأرباح المتعلقة بالكتاب.

وفي الكتاب، قال بولتون إن ترامب طلب شخصيًا من الزعيم الصيني، شي جين بينغ، مساعدته في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لمعسكرات الاعتقال الصينية لسكانها الأويغور المسلمين، ضمن محادثات محرجة أخرى تتعلق بالسياسة والعلاقات الخارجية.

ويتوقع أن ينشر الكتاب الذي يروي فيه بولتون مذكراته خلال عمله في فريق ترامب، في الـ23 يونيو الجاري، وذلك بعد أن رفض قاض فيدرالي طلب البيت الأبيض منع إصداره.

وتصر الإدارة الأمريكية على أن الكتاب يتضمن معلومات سرية للغاية، في حين يصف بولتون سعي البيت الأبيض لحظر كتابه بمحاولة إسكاب الانتقادات الموجهة لترامب.
رقم : 870084
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