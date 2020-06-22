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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 10:14

كورونا يفتك بمجلس النواب العراقي وارتفاع عدد المصابين

كورونا يفتك بمجلس النواب العراقي وارتفاع عدد المصابين
وقال الحلبوسي، خلال لقاء متلفز، إن "ستة من النواب إصيبوا بفيروس كورونا، وهم أبلغوني بذلك".

ولفت الحلبوسي إلى أن "هناك أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب 20 إصابة"، مبيناً أن "عدد الموظفين المصابين في المجلس هم 28 موظفاً، بينهم مدير عام، وبينهم معني بالأمن".

ونوه الحلبوسي إلى أن "بعض المصايبن في دهوك، هم من العاملين في حماية مجلس النواب من البيشمركة، لذلك من الصعب عقد جلسة برلمان".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ،امس الأحد، تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و724 حالة شفاء، و87 حالة وفاة.

وارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 30868 إصابة، ومجموع حالات الشفاء إلى 13935 حالة، ومجموع الوفيات 1100.

في مبادرة اجتماعية بهدف مساعدة المصابين بفيروس كورونا، أقدمت مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي في العراق، على حملة تبرع جماعية بـ "بلازما" الدم للمصابين بالفيروس المستجد الذي ينتشر حاليا في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن "مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي نظمت، أمس الأحد، حملة تبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا في مصرف الدم الوطني العراقي بمدينة الطب".

وتعتبر مبادرة الحشد الشعبي العراقي في وقت تعاني المستشفيات والمراكز الصحية نقصا كبيرا في البلازما لإنقاذ المصابين بالفيروس.

الجدير بالذكر ان عدد من افراد فرقة الامام علي (ع) القتالية --اللواء الثاني الحشد الشعبي تطوعوا لتولي عملية تجهيز المتوفين بمرض كورونا الوبائي ودفنهم وفق الشروط الشرعية والطبية المطلوبة وبناء قبورهم بشكل نموذجي على نفقة الفرقة.
رقم : 870087
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