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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 10:49

قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من رام الله، وهم: ممدوح الرمحي، ومعاذ سفيان الرمحي، وأحمد محمد زيد من مخيم الجلزون، وباسل البرغوثي ونجله محمد من قرية كوبر، ومحمد زاهي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم شمالا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: الشقيقين أحمد ومحمد إبراهيم الشيخ، والشاب وسيم جهاد نزال بعد اقتحام المدينة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية تياسير شرق طوباس، وهم: إياد مثقال أبو محسن، ودحام فايز دبك، وزاهي أحمد أبو علي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال علي أبو سرور (25 عاما)، من قرية واد رحال، ومحمد أكرم طقاطقة (27 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.

وصعدت قوات الاحتلال في الفترة الأخيرة من اعتقالاتها وقمعها للفلسطينيين في مدينة الضفة الغربية ضمن سياسات تضييق جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية والسياسية والاجتماعية تمهيداً لتنفيذ "خطة الضم الإسرائيلية" التي تهدف الى فرض الإحتلال الإسرائيلي على اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
رقم : 870096
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