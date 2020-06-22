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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 11:29

قدرات إيران العسكرية التقليدية مصدر قلق للاحتلال

قدرات إيران العسكرية التقليدية مصدر قلق للاحتلال
واعتبر كوخافي في كلمة له خلال احتفال رسمي، إن الجمهورية الإسلامية موجودة بالفعل في الدائرة الثالثة، لكنها تؤثر على الدائرة الثانية والأولى، وهي أحرزت تقدما كبيرا ببرنامجها النووي.

وعبر كوخافي عن قلقه من أسلحة إيران التقليدية، مشيرا الى ان طهران تساعد وتمول فصائل المقاومة في الدائرة الأولى وعلى رأسهم حزب الله، وتؤثر وتساعد حماس والجهاد الإسلامي، مدعيا أنها تقف وراء عمليات ضد الاحتلال بمختلف الأبعاد وميادين القتال وعلى نطاق واسع".

يذكر بأن كيان الإحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة قلق بعد تعاظم قدرات محور المقاومة خاصة في لبنان و فلسطين المحتلة خاصة بعدما نشر حزب الله شريط مصور عن استهداف كافة اهداف كيان الإحتلال في الأراضي المحتلة بصواريخ دقيقة حيث اكد حزب الله بأن الأمر قد انجز.

تجدر الاشارة الى ان ايران تعد في مقدمة الدول التي وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي وتستخدم برنامجها النووي للاغراض المدنية البحتة دون اي انحراف عن مسارها السلمي وفق عشرات التقارير التي اصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكدت فيها التزام ايران بسلمية انشطتها النووية، في حين ان كيان الاحتلال الاسرائيلي رفض الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية دون ان يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بزيارة منشآته النووية.

وتأتي مزاعم كوخافي عن اعتباره الاسلحة التقليدية الايرانية تهديدا لكيانه فيما يمتلك الاحتلال الاسرائيلي اكثر من 100 رأس نووي في ترسانته العسكرية.

ويحظى الكيان الاسرائيلي بدعم عسكري واسع من قبل الدول الغربية حيث تزوده امريكا وحلفاؤها بكافة انواع الاسلحة والمعدات العسكرية الحديثة التي يستخدمها ضد الفلسطينيين خدمة لمشروعه التهويدي في فلسطين المحتلة.
رقم : 870101
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