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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 11:57

قبلان يحذر من انفجار إجتماعي في لبنان

قبلان يحذر من انفجار إجتماعي في لبنان
وقال شيخ قبلان ،اليوم الاثنين في بيان له: "هذا ما يحمل المسؤولين تبعات هذه الأزمات التي تحتم عليهم أن يستشعروا خطورة الأوضاع في البلاد والمنطقة، فيتداعوا إلى عقد لقاءات ومشاورات مكثفة تؤسس إلى تحويل لقاء الحوار الوطني في بعبدا إلى فرصة لإنتاج حلول وطنية لكل أزماتنا".

ورأى أن خطورة المرحلة تستدعي أن يكظم المسؤولون غيظهم ويتحلوا بروح المسؤولية الوطنية، فيتعالوا عن الخلافات السياسية والمصالح الشخصية، ويلتزموا الخطاب الوطني البعيد عن التشنج وإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية، ويتركوا الخلافات الجانبية ويقلعوا عن السجالات والمناكفات، ويضعوا مصلحة وطنهم وشعبه فوق كل الاعتبارات.

و في الختام قال قبلان: "الجميع مطالبون بالتضامن الوطني لإنقاذ لبنان من خلال الحوار والتشاور، تمهيدا لتشكيل شبكة أمان سياسي واقتصادي تحمي لبنان وتوفر الامن والاستقرار الاجتماعي لشعبه، وتمنع الاختراقات والفتن التي يستغلها أعداء لبنان لتخريبه".
رقم : 870109
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