ايران .. تسجيل 2573 إصابة بكورونا والمتعافين 166 ألف شخص

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم : منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2573 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 207 آلاف و525 إصابة مؤكدة.



واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1319 مصابا الى المستشفيات فيما تم رصد إصابة 1254 شخصا بعد اختلاطهم بالمصابين.



ولفتت لاري الى تعافي 166 ألف و427 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 2898 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 119 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد -19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 9742 حالة وفاة.



واعلنت لاري اجراء مليون و449 ألف و420 اختبار لتشخيص الاصابة بفيروس كوورنا المستجد في جميع انحاء البلاد لحد الآن.



وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة: ان محافظات خوزستان (جنوب غرب) ، هرمزكان (جنوب )، كرمانشاه (غرب) واذربيجان الغربية (شمال غرب) مازالت في حالة حمراء (شديدة المخاطر)، فيما شهدت محافظتي فارس (جنوب) وكرمان (جنب شرق) ارتفاعا في حالات الاصابة بالفيروس.



ولفتت لاري الى ان 8 محافظات من محافظات البلاد لم تشهد أي حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 4 محافظات اخرى حالة وفاة واحدة فقط.