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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 14:00

الحرس الثوري يعتزم انشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي

الحرس الثوري يعتزم انشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي
وقال الادميرال تنكسيري في بندرعباس جنوب ايران، اليوم الاثنين، انه تم ابلاغ القوة البحرية للحرس الثوري بمهمة التواجد في المياه البعيدة وان يكون هذا التواجد دائميا.

واضاف، انه تم سابقا ارسال مجموعة بحرية من قبل الحرس الثوري الى المياه البعيدة كما تم ارسال المجموعة الثانية الى مياه المحيط الهندي. 

واوضح بان هذا الاجراء يأتي وفقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وقال، ان اخوتنا في القوة البحرية للجيش قد قاموا بهذه المهمة مرارا كما ان الحرس الثوري وفي سياق مسؤولياته ادرج هذا الموضوع في جدول اعماله.

واشار الى تعرض قراصنة البحر وبعض السفن الاجنبية عدة مرات للصيادين واصحاب الزوارق الايرانية في مياه بحر عمان ومدخل المحيط الهندي واضاف، ان الحرس الثوري بتواجده المقتدر في المحيط الهندي وبحر عمان سوف لن يسمح بحدوث مثل التعرضات من الان فصاعدا.

وتابع قائد بحرية الحرس الثوري، ان هذا التواجد سيكون في مسار تحقيق اوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية في اطار تحقيق طاقات القوة البحرية الاستراتيجية ونحن سنعمل عبر توفير الامن وانشاء قاعدة دائمة في المحيط الهندي على اعداد ارضية افضل لانشطة الصيادين ووحدات الصيد الصناعية لبلادنا في المحيطات.

وحول المعدات والامور اللازمة لانشاء مثل هذه القاعدة الدائمة للقوة البحرية للحرس الثوري قال الاميرال تنكسيري، ان جميع الاحتياجات في هذا القطاع قد تم احصاؤها وجرى تخطيط دقيق ومناسب لهذا الامر، وسيكون هذا التواجد قويا وراسخا للارتقاء بالامن في مدخل المحيط الهندي الامر الذي يقدم دعما كبيرا للشباب الايراني للمزيد من مزاولة الصيد وتنمية انشطة الصيد في هذه المنطقة.
رقم : 870142
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