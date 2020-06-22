وثيقة التعاون الشامل تأتي في سلم اولويات ايران وافغانستان

واضاف عبدالرضا رحماني فضلي اليوم الاثنين خلال لقائه محمد حنيف اتمر" : اننا ناقشنا خلال اللقاء قضايا مهمة جدا لتنمية علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.



وبين رحماني فضلي انه تم خلال اللقاء التطرق الى القضايا الحدودية و الاحداث التي وقعت هناك مؤخرا مشيرا الى ان اللجنة الحدودية المشتركة بين ايران وافغانستان تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر لمتابعة القضايا الحدودية .



واعتبر وزير الداخلية الايراني وثيقة التعاون الشامل بين البلدين من القضايا المهمة الاخرى التي استغرق تنظيمها اكثر من خمسة سنوات.



واستطرد بالقول اننا تطرقنا خلال اللقاء الى موضوع الرعايا الافغان في ايران مبينا ان اتمر اعرب عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية لاستضافتها ملايين الافغان خلال اربعين عاما و هناك جهود تهدف الى ازالة العقبات في الحدود المشتركة وتسهيل المرور القانوني فيها.



كما بحث الجانبان السبل الكفيلة بالانعاش الاقتصادي في المناطق الحدودية المشتركة معلنين استعدادهما لتقديم الحوافز للمستثمرين من البلدين في هذا المجال .