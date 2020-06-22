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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 14:32

الشرطة الاميركية: قتيلان و7 جرحى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية

الشرطة الاميركية: قتيلان و7 جرحى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية
ونشرت الشرطة في وقت مبكر من اليوم الاثنين تغريدة على حسابها الخاص "تويتر" تقول فيها، أن شخصا واحدا قد لقي حتفه في مكان الحادث وأصيب عدد آخر بجروح بعيار ناري، فيما أكد، مكلنبورغ جوني جينينغز، نائب قائد شرطة مدينة شارلوت، للصحفيين أنه تم التأكد من مقتل شخصين. مؤكدا أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا داخل سياراتهم بعد إطلاق النار.

وأضاف جينينغز أن الشرطة استجابت لمكالمة أحد المصابين المشاة بإطلاق النار الذي وقع في طريق بيتس فورد في شمال شارلوت، مؤكدا أن هناك أدلة على إطلاق النار على عدد من الأشخاص، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص محتجزا.

فيما افادت الشرطة الأمريكية، يوم أمس الأحد، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأميركية. حيث أكدت الشرطة أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم. وهددت المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول إطلاق النار.

فقضية المواطن الأمريكي من أصل إفريقي مقتل جورج فلويد في مينيابوليس، اشعلت النار الخامدة في مجتمعات غربية، نار لا تبدو انها قريبة الاخماد لا سيما والمواقف الرسمية التي لا زالت تشجع على العنف والعنصرية خاصة مواقف ترامب ودفاعه عن الية عمل الشرطة في بلاده.

وشهدت الولايات المتحدة تظاهرات حاشدة تنديدا بالعنف والعنصرية مع المواطنين من اصول افريقية ولاتينية والاقليات. ورغم التحذيرات الصحية في كلا البلدين الا ان الساحات والشوارع غصت بالالاف المحتجين الذين اكدوا استمرارهم بتلك التحركات حتى وضع نهاية لتشريعات بائدة والانطلاق نحو الحياة الحرة والعيش الكريم والانتهاء من التمييز والعنصرية.
رقم : 870154
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