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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 15:04

ايران تكمل الجزء الثالث من سكة الحديد مع أفغانستان

ايران تكمل الجزء الثالث من سكة الحديد مع أفغانستان
واشار اردكانيان الى أن الهدف من تدشين سكة الحديد التي تربط بين ايران وأفغانستان تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا الى أنه اجرى محادثات بناءة للغاية مع وزير الخارجية الأفغاني.

واشار الى زيارته في العام الماضي الى أفغانستان منوها الى أنه أجرى مباحثات مع العديد من المسؤولين الأفغان في شتى مجالات التعاون، إلا أنه وبعد تشكيل الحكومة الأفغانية فان الفرصة متاحة لاعادة تقييم مشاريع التعاون التي بحثها في كابول.

كما لفت الى أنه اتفق مع وزير الخارجية الأفغاني على اقامة معرضين للمنتجات والخدمات الايرانية في القطاعين الفني والهندسي في العاصمة كابول ومدينة هرات، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي للبلدين في كابول.

واشار الى انه حتى عقد اجتماع اللجنة ستبذل المساعي لكتابة وثيقة التعاون طويلة الأمد بين البلدين، والتي ستحتوي على العديد من المشاريع في قطاع الطاقة سواء الطاقة المتجددة أو غير المتجددة والاحفورية.

ولفت الى أن الحديث جرى أيضا حول بناء 20 مشروعا في مجال الكهرباء معربا عن أمله في تنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، كما لفت الى أن البلدين سيكون لهما تعاون جيد على صعيد المياه والبيئة.
رقم : 870165
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