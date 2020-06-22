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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 15:51

الشيخ عكرمة صبري يحذر من خطورة الوضع في مسجد الأقصى

الشيخ عكرمة صبري يحذر من خطورة الوضع في مسجد الأقصى
وحذر الشيخ صبري في تصريح صحفي اليوم الاثنين من خطورة الوضع في الأقصى، محملاً الدول العربية المسؤولية لأنها تخلت عن القدس والأقصى، وشجعت الاحتلال من خلال التطبيع معه على مواصلة جرائمه.

وأوضح صبري أن الاحتلال كان يخطط لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق على ذلك، وهو ما دفع الاحتلال لإبعاده شخصيًّا عن الأقصى، مع عشرات المرابطين الذي أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحا للمسلمين.

وشدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، على أنه من واجب دائرة الأوقاف أن تمارس حقها، وتمنع قوات الاحتلال من تجاوز حدودها، عادًّا أن إجراءات الاحتلال عدوان سافر على الأقصى، وهي تؤكد على الأطماع المبيتة لدى الاحتلال ضد المسجد.

ونبه صبري أن الاحتلال يرى أن الظروف مواتية له من أجل تنفيذ مخططاته التي تستهدف الأقصى، في ظل انشغال العالم العربي والإسلامي في الصراعات الدموية والخلافات، إضافة إلى التطبيع مع الاحتلال.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وخاصة الجهة الشرقية منه المحيطة بمصلى باب الرحمة، والذي يتعرض لانتهاكات متواصلة، وعمليات تدنيس، ومنع المواطنين من الصلاة فيه.
رقم : 870180
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