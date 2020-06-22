الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 15:53

طهران تنقد إزدواجية المعايير الغربية بشان حقوق الإنسان

طهران تنقد إزدواجية المعايير الغربية بشان حقوق الإنسان
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إزدواجية المعايير في حقوق الإنسان معربا عن اسفه لتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي.

وأعتبر أن مشروع القرار الذي قدمته السويد وصادق عليه الاجتماع الثالث والاربعين لمجلس حقوق الانسان انتقائي ومغرض وانه ىيسعى الى تحقيق أهداف سياسية، وفيما اشار الى ازدواجية التعامل للدول الغربية تجاه حقوق الانسان اعتبر أن ما يجري في الولايات المتحدة الاميركية والقمع الواسع لحقوق الانسان نموذج لاختبار مدى اهتمام وصدقية هذه الدول تجاه حقوق الانسان.

وشدد على أن الجمهورية الاسلامية في ايران تعتمد نظام سيادة الشعب الدينية، وانها قطعت خطوات في اطار التزاماتها الدينية والدستور والقوانين العادية والمواثيق الدولية وسعيها لتطوير مجال حقوق الانسان على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، وتلزم نفسها بالعمل بكل ذلك ومراعاته.

وفيما أكد أن الذين قدموا مشروع القرار هذا يسعون الى تشويه صورة ايران شدد على أن القرار يحتوي على العديد من المآخذ من بينها توظيف حقوق الانسان للأغراض السياسية، وفي نفس الوقت فان القررار يتجاهل القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية لكل مجتمع.

كما شدد على أن القرار يتجاهل الواقع وانه تأثر بالهجمات الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية كما انه في نفس الوقت التزم الصمت تجاه الانتهاكات الواسعة لحقوق الايرانيين جراء الحظر الظالم.
رقم : 870181
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس