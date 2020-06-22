طهران تنقد إزدواجية المعايير الغربية بشان حقوق الإنسان

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إزدواجية المعايير في حقوق الإنسان معربا عن اسفه لتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي.



وأعتبر أن مشروع القرار الذي قدمته السويد وصادق عليه الاجتماع الثالث والاربعين لمجلس حقوق الانسان انتقائي ومغرض وانه ىيسعى الى تحقيق أهداف سياسية، وفيما اشار الى ازدواجية التعامل للدول الغربية تجاه حقوق الانسان اعتبر أن ما يجري في الولايات المتحدة الاميركية والقمع الواسع لحقوق الانسان نموذج لاختبار مدى اهتمام وصدقية هذه الدول تجاه حقوق الانسان.



وشدد على أن الجمهورية الاسلامية في ايران تعتمد نظام سيادة الشعب الدينية، وانها قطعت خطوات في اطار التزاماتها الدينية والدستور والقوانين العادية والمواثيق الدولية وسعيها لتطوير مجال حقوق الانسان على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، وتلزم نفسها بالعمل بكل ذلك ومراعاته.



وفيما أكد أن الذين قدموا مشروع القرار هذا يسعون الى تشويه صورة ايران شدد على أن القرار يحتوي على العديد من المآخذ من بينها توظيف حقوق الانسان للأغراض السياسية، وفي نفس الوقت فان القررار يتجاهل القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية لكل مجتمع.



كما شدد على أن القرار يتجاهل الواقع وانه تأثر بالهجمات الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية كما انه في نفس الوقت التزم الصمت تجاه الانتهاكات الواسعة لحقوق الايرانيين جراء الحظر الظالم.