الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 17:47

مستشار قائد الثورة يعلق على التفاوض مع ترامب والحوار مع الرياض

مستشار قائد الثورة يعلق على التفاوض مع ترامب والحوار مع الرياض
واعتبر دهقان ان ما يجري في اليمن عبارة عن فوضى عسكرية تتحمل السعودية مسؤوليتها؛ داعيا الرياض الى الاعتراف بفشلها في اليمن وانتهاج سياسة جديدة.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع دولة الامارات نوه الى أن العلاقات مع أبو ظبي شهدت تحسنا بعد أن قامت الامارات بتغيير مواقفها وسياستها تجاه ايران.

وبخصوص التفاوض مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد دهقان أن بلاده لاتنوي التفاوض بتاتا مع ترامب واصفا أياه بالمجرم، وقال: ايران تعتبر ترامب مجرما وليس رئيسا ولاتفاوض بشأن منظوماتنا الصاروخية وسنواصل سياساتنا الاقليمية. وحذر من أن أي تحرك عسكري أمريكي ضد ايران في الخليج الفارسي سيقابل برد واسع.

وبشأن تطورات الأحداث في ليبيا، وصف دهقان الحديث عن دعم ايراني لقوات حفتر بـ”المثير للسخرية” مشددا على دعم حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، داعيا الى حل سياسي للأزمة.
رقم : 870193
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس