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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 17:56

رئيس وزراء قطر الأسبق يهاجم الجامعة العربية والسبب..

رئيس وزراء قطر الأسبق يهاجم الجامعة العربية والسبب..
وتساءل حمد بن جاسم عما أسماه بـ"جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا"، مجيباً بقوله: "الجامعة العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكماً، فما زلنا نتذكر عندما كانت قوات الطرف المدعوم من بعض الأطراف العربية تهدد باقتحام طرابلس، ونرى الطرف الآخر في طرابلس يستنجد ولا مجيب".

وأضاف في سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر": "نحن نعرف أن هناك أطرافاً عربية تسعى لأن توصل أطرافاً معينة لسدة الحكم ليس في طرابلس فحسب ولكن في عواصم أخرى في العالم العربي".

ورأى بن جاسم "أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة، وعلى أعلى مستوى؛ للنظر في الحالة العربية المتردية".

وتابع: "نحن بصدق نحتاج لدراسة الحالة العربية لتعرف شعوبنا من أوصلنا لهذا الوضع المتردي، أو ليس الضعف العربي وهواننا على الأمم هو من ألقانا في هذا المستنقع؟".

وتحدث عن أزمة مجلس التعاون التي تعتبر اطرافها قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة اخرى والتدخلات الخارجية قائلاً: "أزمة مجلس التعاون التي اختلقها بعضنا باطلاً أليس المستفيد منها دول من خارج الجامعة العربية تستغلها لمصالحها؟".

واختتم تغريداته بتساؤلات: "هل نجحت هذه الدول العربية في تطوير نفسها؟ أم أنها ترزح تحت سياساتها الخاطئة التي يجت أن تصلحها قبل إصلاح الغير؟".

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا، الذي كان مقرراً عقده برئاسة سلطنة عُمان، اليوم الاثنين.

ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، قوله إنه تقرر تأجيل الاجتماع من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود، حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد نقلت، الجمعة (19 يونيو)، طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
رقم : 870196
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