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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 18:26

اصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

اصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
ويشير معدل ارتفاع الإصابات الذي تم رصده في إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي لهذا العدد بعد 4 أيام من تراجعه، حيث سجلت في 17 يونيو/حزيران 4919 حالة، وفي 18 يونيو/حزيران 4757، وفي 19 يونيو/حزيران 4301، وفي 20 يونيو/حزيران 3941، وفي 21 يونيو/حزيران 3379.

وأشارت البيانات الجديدة إلى استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث انخفض هذا المؤشر إلى 438 حالة مقابل 740 يوم 20 يونيو/حزيران، و688 في 21 يونيو/حزيران.

كما ذكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 40 حالة وبلغت 1307 أشخاص، بعد أن كان هذا المعدل عند مستوى 46 حالة في إحصائية يوم 20 يونيو/حزيران، و37 في بيانات أمس 21 يونيو/حزيران.

والأحد، دخلت السعودية المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 مايو/أيار الماضي.

وتتيح هذه المرحلة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير كورونا، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
رقم : 870201
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