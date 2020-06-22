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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 18:43

السعودية تحرض السيسي على التدخل عسكريا في ليبيا..لماذا؟

السعودية تحرض السيسي على التدخل عسكريا في ليبيا..لماذا؟
جاء ذلك بعد أيام من كلمة لـ"السيسي"، السبت، قال فيها عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب مصر)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، مخاطبا قوات الجيش: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وفي إحدى وصلاتها التحريضية، وصفت صحيفة "عكاظ" السعودية موقف "السيسي" من الأزمة الليبية بالـ"حازم"، تجاه ما سمته "مشروع تركيا لإحياء الخلافة في ليبيا".

وزعمت الصحيفة أن "المارد المصري نسف أوهام الغزاة الأتراك التي لا تستهدف ليبيا فحسب وإنما تستهدف المنطقة العربية ككل بمظلة إخوانية فبعثت رسائل تحذيرية مباشرة للنظام التركي".

وقالت الصحيفة إن كلمة "السيسي" هي "الأعنف منذ بدء التدخلات الأردوغانية في الشأن الليبي وتهديداته للسيادة المصرية".

وأشدت بحديث "السيسي" بما جاء على لسان "السيسي" في الخطاب، عندما قال إن "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (في طبرق)".

يشار إلى أن الموقف السعودي جاء متماهياً مع الموقف المصري عندما أكد بيان وزارة الخارجية السعودية أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها.
رقم : 870207
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