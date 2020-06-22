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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 18:47

هذا ما قاله قاليباف للسفير السوري بشأن قانون قيصر

هذا ما قاله قاليباف للسفير السوري بشأن قانون قيصر
وشدد قاليباف لدى استقباله سفير الجمهورية العربية السورية في طهران عدنان محمود على أن العلاقات الايرانية - السورية تاريخية وعميقة ومتجذرة وتعود الى معتقدات الشعبين السوري والايراني، وقال: اننا نؤمن بأن سورية في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة وأن هذه القناعة ترسخت وتعززت منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران وحتى اليوم.

وفيما نوه الى أن ايران بقيت الى جانب سورية أكد أن آمال وطموح أعداء سورية لم تتحقق.

واشار الى أن اياما صعبة مرت على سورية، وقال: لم يكن يخطر ببال أحد احراز أي نجاح ولكن تحققت الانتصارات والوعد الالهي عندما صمدنا وتمسكنا بالمعتقدات الدينية والاسلامية.

كما اشار الى الدور الذي لعبه قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني قائلا: جميعنا يعلم أن دور الشهيد سليماني في سورية لا مثيل له، إلا أن اللواء قاآني (قائد فيلق القدس) سيواصل هذه المسيرة بكل قوة.

من جانبه هنأ السفير السوري قاليباف بانتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي واصفا الشهيد سليماني بأنه شهيد سورية وايران والمقاومة وأنه ضحى بنفسه من أجل بقاء المقاومة مؤكدا المضي قدما على نهجه.

وشدد على أن المكاسب الاستراتيجية التي تحققت تحظى بأهمية بالغة داعيا الى ضرورة الحفاظ عليها وصيانتها.
رقم : 870208
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