الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 19:35

تدشين حملة ‘‘ضد التعذيب‘‘ في مصر

تدشين حملة ‘‘ضد التعذيب‘‘ في مصر
وتهدف الحملة لتسليط الضوء على خطورة جرائم التعذيب في مصر، ورصد وتوثيق هذه الجرائم وتسليط الضوء على بعض المسؤولين عنها في مصر.

ويشارك في حملة "ضد التعذيب" كل من: "مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان".

وتبدأ الحملة أنشطتها، ابتداءً من اليوم الإثنين حتى يوم 26 يونيو/حزيران 2020، وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات والإصدارات التي توضح منهجية التعذيب في مصر، كما تُبين بالأسماء مقار ومرتكبي التعذيب.

وتُسلط الحملة الضوء على حالات تعرضت لتعذيب مادي ومعنوي شديد داخل أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المصرية، داعية للمشاركة على وسم "#ضد_التعذيب" بمواقع التواصل الاجتماعي".

من جهته، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، "خلف بيومي"، إن "حملة ضد التعذيب ستقوم بتسليط الضوء على خطورة جريمة التعذيب في مصر ومدى مخالفة ذلك للقانون الوطني أو الدولي" مشيرا إلى أن حملتهم ستقوم كذلك بـ"رصد وتوثيق جرائم التعذيب، وملاحقة مرتكبيها والسعي لعدم إفلاتهم من العقاب، مع تسليط الضوء على مقار التعذيب ومرتكبي الجريمة".

وأوضح أن "داعمين على مستوى العالم وافقوا على المشاركة معنا والتضامن مع حملة (ضد التعذيب)"، داعيا الجميع لتبني الحملة، ونشر كافة منتجاتها، والتدوين ضد التعذيب عبر كافة النوافذ الإعلامية ووسائل التواصل المختلفة.
رقم : 870212
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا التصويب على ايران؟
20 حزيران 2020
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
العفو الدولية تدين شطب تحالف العدوان من قائمة العار
20 حزيران 2020
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
هل يقوم ابن زايد بالالتفاف على ابن سلمان؟
19 حزيران 2020
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
كواليس الاضطرابات والتوترات في لبنان
19 حزيران 2020
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
لمواجهة الضم.. حماس وفتح في خندق واحد
19 حزيران 2020
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
طهران لن تتردد باتخاذ أي إجراء لتخفيف الضغوط على دمشق
19 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس